SUPERAÇÃO Jovem com paralisia cerebral vai lançar primeiro livro Geraldo Júnior Duarte escreveu sobre "Caminho para a Faculdade"

17 DEZ 2019 - 12h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O escritor, pesquisador e estudante de jornalismo, Geraldo Júnior Duarte, vai lançar no dia 30 de janeiro o livro "Caminho para a Faculdade". A obra é a primeira do estudante. O lançamento será realizado no Diamond Hall às 19h. Em entrevista à CBN Campo Grande, o autor destacou quais são os desafios que encontra e a expectativa para lançamento. Confira: