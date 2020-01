ELENCO OPERÁRIO 2020 ‘Jovialidade não vai concorrer com a inexperiência’, diz Petrallás Presidente do Operário FC afirmou que os torcedores irão se surpreender com o trabalho do elenco deste ano

30 JAN 2020 - 15h:30 Por Isabelly Melo

Na manhã desta quinta-feira (30), o Operário Futebol Clube apresentou, em coletiva de imprensa, o novo elenco de jogadores e comissão técnica para a temporada 2020. No comando do Galo está o técnico Glauber Caldas, 33 anos, e com passagens pelo Costa Rica (2019) e Vila Nova (2018) em seis anos de atuação em times profissionais “adultos”.

Jean Carlos, jogador do Operário Foto: Luciene Arakaki

A comissão técnica conta com figuras já conhecidas, como o massagista Antônio Carlos (Madalena), e também profissionais jovens, assim como os jogadores. De acordo com o técnico, a média de idade do elenco é de 26 anos. O Galo decidiu apostar na jovialidade para esta temporada, colocando garotos da base do clube, como Jean Carlos Dionísio, de 17 anos. O aquidauanense disse estar preparado para a estrear com a camisa do maior vencedor de estaduais de MS.

Para o presidente do Operário, Estevão Petrallás, apostar em um elenco jovem pode trazer bons resultados a equipe, que no ano passado encerrou a participação no Campeonato Estadual de Futebol Série A antes das semifinais. “Acreditamos que a jovialidade não vai concorrer com a inexperiência. Acredito que quem vai se surpreender com o trabalho, será o torcedor”, afirmou o presidente.

O técnico da equipe segue o mesmo pensamento e disse que trabalhar com um elenco jovem pode ser benéfico para o Clube, desde que seja explorado o potencial de cada um, e que haja “manutenção em conceitos básicos, e em técnica básica, porque o histórico por onde eles passaram, com todo respeito, não é o ideal”, afirmou Glauber.

Com mais de seis anos de trabalho em equipes profissionais, Glauber vê Campo Grande como um grande celeiro de atletas que, se canalizados corretamente para os clubes, podem ajudar não somente o Operário, mas todas as equipes do Estado.

Na composição do time dentro de campo Glauber disse que não seguirá a “regra geral” de escolher apenas um capitão, e que vai trabalhar com três atletas representando a equipe dentro de campo, um deles é o volante Rilber de Almeida. O atleta garantiu que a equipe está preparada para o primeiro desafio no próximo domingo (02), contra a Pontaporanense, às 15h, no Estádio Morenão.

Além da exibição da equipe o Operário apresentou a imprensa uma nova parceria, com a Instituição de Ensino Unigran Capital, que irá beneficiar acadêmicos de diversos cursos. O objetivo é agregar a equipe estagiários que aprendam e também tragam novas informações para a estruturação do Galo. Iniciando pelo curso de biomedicina durante o Campeonato Estadual deste ano. De acordo com o coordenador do curso de Biomedicina da Unigran Capital, Maicon Leitão, a perspectiva é de que todos os cursos da Unigran sejam inseridos no projeto.