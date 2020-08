EFEITO CORONA Judiciário retomará atividades presenciais de forma gradual no dia 8 de setembro Os prazos processuais dos feitos que tramitam em meio físico continuarão suspensos até 30 de setembro

24 AGO 2020 - 15h:54 Por Marcus Moura/CBN

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu que o sistema judiciário retomará os serviços presenciais de forma gradual a partir do dia 8 de setembro, segundo publicado no Diário da Justiça nesta segunda-feira. Inicialmente, o expediente regular será das 12h dia às 19 h. Os prazos processuais dos feitos que tramitam em meio físico continuarão suspensos até 30 de setembro. Confira: