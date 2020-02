POLÍTICA Julgamento de expulsão de vereador será no dia 12 de março Ademir Santana já sinalizou que vai deixar o PDT na janela partidária

21 FEV 2020 - 12h:39 Por Gabi Couto / CBN

O diretório municipal do PDT vai realizar da sessão de julgamento da Comissão de Ética do partido, para analisar o comportamento do vereador Ademir Santana.