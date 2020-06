FUTEBOL MS Julgamento do Corumbaense ocorre nesta noite Decisão vai definir o último classificado das quartas de final do Estadual 2020

4 JUN 2020 - 09h:46 Por Isabelly Melo

O futebol sul-mato-grossense está paralisado desde 15 de março por conta da pandemia do coronavírus e o mata-mata das quartas de final do Estadual 2020 não iniciou por este motivo.

A única indefinição dos confrontos é do último classificado. O Corumbaense conquistou pontuação suficiente para avançar, porém escalou de maneira irregular o lateral-esquerdo Vandinho. O terceiro julgamento será realizado nesta quinta-feira (04) no Hotel Internacional a partir das 18h. O classificado irá enfrentar o Aquidauanense nas quartas de final.

Em 2019, Vandinho foi expulso pelo Comercial após eliminação para o Aquidauanense. Na súmula do árbitro Thiago Alencar Gonzaga, houve relato de ofensa do atleta que foi julgado e punido com dois jogos de suspensão. Vandinho não atuou por nenhuma equipe em 2019, passando a punição para esta temporada. Após entrar no BID do Corumbaense, cumpriu a automática diante do Águia Negra.

Porém o segundo jogo só foi cumprido contra o Operário após o atleta atuar diante de Serc, Aquidauanense e Comercial. No julgamento realizado, o Corumbaense foi condenado e perdeu 16 pontos. Mas devido a um erro de publicação no acórdão, o carijó entrou com recurso, embargou o julgamento e a pena caiu de 16 para 6 pontos. O Procurador Adilson Viegas e a Pontaporanense, recorreram ao Pleno do TJD da decisão.

O Corumbaense somou onze pontos na 1ª fase e com a punição, terminou na oitava colocação com cinco pontos. Qualquer pena maior ou igual a oito pontos, rebaixará o carijó e classificará a Pontaporanense.