CLIMA Julho começa com frente fria em Mato Grosso do Sul Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a temperatura volta a subir a partir de domingo

1 JUL 2020 - 06h:28 Por Ingrid Rocha

O mês de julho começou com uma nova frente fria em Mato Grosso do Sul. De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada, exceto nas regiões sul, sudoeste. Nessas regiões, a previsão é de céu parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 90%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar ideal para saúde é entre 50% e 80% – por isso quando o nível fica entre 20% e 30% as regiões entram em estado de atenção. As temperaturas estarão em declínio no Estado, e a mínima poderá ser de 9°C e máxima de 28°C.

Em Campo Grande, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Entre os dias 1 e 4 de julho, o prognóstico quinzenal do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que, o as instabilidades voltam a atuar em Mato Grosso do Sul trazendo possibilidade de chuva com maiores acumulado na parte centro-sul do Estado, com volume de até 20 milímetros. No mesmo período haverá atuação de ar frio em todas as áreas do Estado, provocando queda acentuada de temperatura.

Ainda segundo informações do Cemtec, entre os dias 5 e 7 de julho, as temperatura voltam a subir.