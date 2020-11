BRASÍLIA Justiça afasta diretoria da Aneel por causa do apagão no Amapá A população enfrenta estado de calamidade causado por blecautes desde 03 de novembro

20 NOV 2020 - 06h:38 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A Justiça Federal no Amapá afastou as diretorias da Aneel e do Operador Nacional do Sistema (ONS) por 30 dias por causa do apagão que atingiu o Amapá em 3 de novembro. Ouça os detalhes: