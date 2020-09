DECISÃO Justiça determina construção de nova cadeia em Maracaju Na ação, magistrado lembrou a proximidade do atual prédio com escolas e o centro

8 SET 2020 - 15h:34 Por Marcus Moura/CBN

O juiz Marco Antonio Montagnana Morais, da 1ª Vara de Maracaju, julgou procedente um pedido do Ministério Público e determinou que o Estado de MS construa uma nova cadeia pública no município, com instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, mobiliário atendendo os requisitos da Lei de Execuções Penais. A atual cadeia pública de Maracaju foi construída na área central do município e fica muito próxima a escolas e ao centro comercial da cidade. No projeto, o prédio teria capacidade para 34 detentos, porém estaria com superlotação. Confira: