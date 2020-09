SERVIÇO Justiça Itinerante retorna na Capital Em razão da pandemia, atendimentos devem ocorrer no estacionamento do Juizado

11 SET 2020 - 17h:10 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A Justiça Itinerante está de volta na Capital. Mas, em razão da pandemia da Covid-19, os ônibus não vão mais circular pelos bairros. Os atendimentos agora devem ocorrer com agendamento prévio, no estacionamento da sede da 8ª Vara do Juizado Especial.

Quem tiver interesse deve agendar horário pelos telefones 3314-5503 ou 3314-5510, das 12h às 18h.

No dia e horário marcados, a pessoa deve ir, com máscara, até a sede do Juizado, na rua Antônio Correa, nº 85, na Vila Glória.

Cada agendamento é marcado com um intervalo de 30 minutos e a capacidade de atendimento também está reduzida pois, se antes o ônibus da Justiça Itinerante atendia até seis pessoas ao mesmo tempo, agora é somente uma por vez.