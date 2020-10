ELEIÇÕES 2020 Justiça quer votação rápida para evitar aglomerações Além de medidas sanitárias, uso de robôs vai compor o monitoramento das fake news

1 OUT 2020 - 12h:20 Por Thais Cintra/ CBN

As eleições 2020 estão próximas e a campanha eleitoral será marcada pelas regras de biossegurança em decorrência da covid-19. O eleitor deve estar atento às questões sanitárias de caráter preventivo durante o período de votação. Prevista para iniciar às 07h da manhã, no dia 15 de novembro deste ano, a votação ocorrerá de forma biométrica.

O juiz da 8ª Zona Eleitoral, Paulo Afonso de Oliveira, disse em entrevista à Rádio CBN nesta quinta-feira (01), que o tempo de votação deve ser reduzido, já que o horário inicia mais cedo. O magistrado também destacou que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), vai intensificar a utilização de robôs para monitorar e punir quem praticar fakes News e que à fiscalização na compra de votos e propaganda eleitoral será intensiva.

“Hoje me dia todo mundo utiliza diariamente as redes socias, isso já fez com que nós pudéssemos ter um nível de maturidade suficiente para não repassar informações de cunho duvidoso”, destacou. Ele também recomendou que os eleitores levem uma caneta de uso pessoal, na hora de assinar o caderno de registro nas salas onde serão realizadas as votações. Confira: