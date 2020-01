PONTO TURÍSTICO Lago do Parque das Nações volta a receber reforma Gabião será recomposto a partir de fevereiro e volume de água pode reduzir

15 JAN 2020 - 15h:56 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

A Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) abriu nesta quarta-feira (15) o processo licitatório para contratação da empresa que irá realizar os serviços de recomposição do gabião do lago do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O aviso de licitação, no valor de R$ 656.620,34, foi publicado em Diário Oficial do Estado (DOE).

A mureta de contenção do lago, chamada de gabião, é uma espécie de parede de pedras, um paramento vertical da barragem, que ajuda a conter a vazão e velocidade da água.

Em agosto do ano passado, quando o lago maior do Parque das Nações Indígenas foi esvaziado para a realização do trabalho de desassoreamento, técnicos avaliaram que a estrutura do gabião precisava ser refeita, já que a tela de proteção havia se rompido em vários locais.

Em outubro, com o fim das obras de dragagem, a água foi recomposta, mas em apenas 70% da capacidade, já que havia necessidade de refazer o gabião. Agora, para esse serviço o lago não precisará ser esvaziado, mas o volume de água, se necessário, será reduzido.

As propostas da licitação serão abertas no dia 3 de fevereiro, às 8h.