CBN CULTURAL “Lanny” é a nova aposta do cantor Ayach Artista lançou clipe da música recentemente no Youtube

18 SET 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O CBN Cultural desta sexta-feira (18) foi com o cantor Ayach, que lançou na semana passada o clipe da música “Lanny”. O artista decidiu entrar profissionalmente no mercado musical no ano passado, mas tem envolvimento com a música desde cedo. Outra produção do cantor é a música “Lilith”, que passou da marca das 12 mil visualizações. Ouça os detalhes: