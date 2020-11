VIAGEM DE SABORES Lasanha de guariroba é possível A tarefa seria impossível se não fosse a proposta de novo corte em fatias longas e finíssimas respeitando o sentido do fibroso caule de guariroba

24 NOV 2020 - 09h:59 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Sempre que crio nova receita procuro manter vivo o sentimento de intercâmbio cultural que ela vai traduzir. Seja nos temperos utilizados, na junção de um ingrediente inusitado, ou mesmo nos aromas que o prato exala, ainda quentinho, com sotaque de conforto e que já vai dando água na boca até ao comensal mais desavisado.

Foi nessa toada que, no último final de semana, junto com bravos alunos do Food Safari Pantanal, lá na cozinha de fogão a lenha do hotel fazenda Pequi em Aquidauana que inventamos a lasanha de guariroba.

A tarefa seria impossível se não fosse a proposta de novo corte em fatias longas e finíssimas respeitando o sentido do fibroso caule de guariroba, proposta da empresa familiar Sabor da Terra que trabalha com o manejo do palmito sustentável aqui em Mato Grosso do Sul.

Pra compor a receita da lasanha de acento pantaneira você vai precisar de:

400 g de guariroba cortada em fatias finas

250 g de vinagrete de tomate, cebola, azeite, sal e vinagre

250 g de molho branco com folhas de ora pro nobis rasgadas na mão

200 ml de pesto de cumbaru e manjericão

Azeite a gosto

Farinha ovinha de Uarini e conserva de Vitória Régia



Receita do pesto de cumbaru:

5 dentes de Alho

20 ml de azeite de oliva

1 maço Manjericão

1 col de sopa cumbaru

Sal a gosto

Farinha de uarini

2 Col de sopa Queijo fresco da fazenda

(Modo: processe todos os ingredientes no pulsar do liquidificador e reserve).

Para montar a lasanha:

Comece com o molho branco, depois intercale fatias de guariroba, vinagrete, pesto e depois repita até cobrir a assadeira finalizando com queijo ralado, pesto e conserva de vitória régia. Leve ao forno até gratinar o queijo e sirva em seguida.

Dica do Chef: é claro que parte dos ingredientes utilizados não são fáceis de encontrar pois como falei no início da coluna a ideia aqui é fazer um intercâmbio com sabores inusitados que vou juntando das minhas expedições mundo afora. Ou seja, criatividade é tudo na hora das substituições mais aprazíveis. E caso você tenha algum receio ou dúvida entre em contato direto comigo pelo nosso instagram: @chefpaulomachado . Apure os sentidos e bom apetite!