ESTÁDIO MORENÃO Obras emergenciais devem ficar prontas até 15 de janeiro O prazo inclui as adequações necessárias para a emissão dos laudos para o Estadual de 2020

17 DEZ 2019 - 13h:32 Por Isabelly Melo

Na manhã desta terça-feira (17), foi realizada uma coletiva de imprensa para tratar da situação dos laudos do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), com a presença de autoridades da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

O tema central foi o andamento das obras de reforma e revitalização do Estádio Morenão, que passa atualmente por obras pontuais para ser liberado para o Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020. Segundo o promotor da 43º Promotoria de Justiça de Campo Grande, Luiz Eduardo Lemes de Almeida, o Ministério Público Estadual está trabalhando em duas frentes em relação ao Morenão, “Uma é um inquérito civil que trabalha na segurança e bem-estar do consumidor, e o outro é um procedimento administrativo que dispõe sobre um projeto de melhorias, adequações e reformas do Estádio”.

Estádio Morenão Foto: Isabelly Melo

Segundo o promotor, se os laudos necessários para a liberação do Estádio (engenharia, segurança, pânico e incêndio, e vigilância sanitária) “não atestarem o mínimo de segurança, conforto, bem-estar, o mínimo razoável para que os eventos aconteçam, esses eventos irão acontecer em outro Estádio’, esclareceu Luiz Eduardo.

Conforme as informações repassadas durante a coletiva, as obras emergenciais do Morenão, que atendem adequações pontuais na esplanada (rampa) e outras, devem estar prontas e com os laudos aprovados até 15 de janeiro de 2020. Sendo que a previsão de inicio do Estadual de 2020 é para o dia 20 de janeiro.

Caso os laudos não sejam aprovados pelo MPE, a opção será utilizar o Estádio Jacques da Luz, localizado na Moreninhas, em Campo Grande. Segundo o presidente da FFMS, Francisco Cezário, o Jacques da Luz é, também, o plano A para o Estadual de 2020, “As Moreninhas, eu diria hoje para você, está 90% pronta para que nós possamos começar a realizar jogos lá”, afirmou Cezário.

O presidente da Federação de Futebol do Estado disse que os recursos necessários para a realização das obras emergenciais, aproximadamente R$75 mil, são oriundos de recursos próprios da Federação.

Somente após o Campeonato Estadual, segundo Marcelo Miranda, diretor-presidente da Fundesporte, as obras de reforma e revitalização do Estádio Morenão, orçadas em R$4,5 milhões, serão iniciadas.