Copilota campo-grandense faz sucesso em corrida internacional Laura Damirom é a primeira e única mulher brasileira a participar da Panamericana

5 DEZ 2020 - 11h:25 Por Gabi Couto/CBN

Quem está hoje no Cbn Festas e Eventos é a copilota @LauraDamiron que juntamente com seu esposo o piloto Hilaire Damiron participam de uma das mais emblemáticas corridas automolisticas internacional La Carrera Panamericana que acontece no México desde de 1950. Com uma história de sucesso em várias edições da corrida, com isso moldando essa jovem campo-grandense em superação , foco, determinação , gestão de tempo , companheirismo e emponderamento. Em breve ela abrirá um curso de copiloto para provas similares além de palestras onde pretende dividir suas experiências e mostrar como mesmo ela fala que podemos ser melhores a cada dia em tudo que nós propormos a fazer. Confira no vídeo abaixo a íntegra da entrevista com ela.