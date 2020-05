CÂMARA MUNICIPAL LDO de 2021 recebe 242 emendas dos vereadores Até dia 18 de maio relator conclui análise técnica

12 MAI 2020 - 17h:53 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Projeto de Lei 9740/20, do Executivo Municipal, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021, recebeu 242 emendas dos vereadores. O prazo para sugestões e alterações encerrou-se ontem e o vereador Eduardo Romero, relator da proposta e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fez o anúncio sobre os números durante a sessão ordinária desta terça-feira (12). Agora, o relator inicia a análise técnica e jurídica das emendas.

“Vamos concluir até dia 18 de maio esse processo de avaliação e filtragem do ponto de vista técnico e jurídico das emendas. Em breve, vamos apresentar o relatório para que todos possam apreciar e ser colocado em votação no Plenário”, afirmou o vereador Eduardo Romero. A proposta deve ser votada até 30 de junho.

A LDO é usada para estabelecer metas da administração pública e como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA). O montante consolidado do orçamento será encaminhado em outro projeto de lei do Executivo, baseado nessas diretrizes definidas, o qual deve chegar à Casa de Leis até 30 de setembro, mesmo prazo para envio de revisão da PPA caso haja necessidade.

No dia 4 de maio, a Câmara Municipal promoveu Audiência Pública, contando com a participação do secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, que repassou relatório sobre as receitas e despesas municipais, mostrando o impacto financeiro da pandemia, principalmente na arrecadação no mês de abril, que caiu 18,56% neste ano se comparada a abril de 2019. A preocupação é com os cálculos que apontam para queda de até R$ 150 milhões no ano, por conta do cenário de crise e incertezas, diante dos casos de coronavírus. A população participou encaminhando dúvidas e sugestões pela transmissão ao vivo no Facebook. (Veja mais sobre a Audiência clicando aqui).

A LDO de 2021 prevê orçamento de R$ 4.333.259.490,79 para o próximo ano, crescimento de 0,70% quando comparado a receita total para 2020 de R$ 4,303 bilhões. Em termos reais, considerando os valores a preços constantes, sem considerar a inflaç?o ou deflaç?o do período, há uma queda de 4,33% para o próximo ano, em relação às estimativas de 2020.

No ano passado, os vereadores apresentaram 268 emendas à LDO, as quais foram aglutinadas em 152, devido a adequações ou repetições.