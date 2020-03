CULTURA Lei Maria da Penha é tema de exibição no MIS “Vidas Partidas” conta história da bioquímica que sofreu violência doméstica

14 MAR 2020 - 09h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

O Museu da Imagem e do Som vai exibir o filme nacional “Vidas Partidas” na próxima quinta-feira (19). A produção conta a história de Maria da Pena, bioquímica que após anos de violência doméstica e sofrer duas tentativas de assassinato, conseguiu provar nos tribunais a culpa do marido, dando nome a lei mais famosa do mundo contra violência doméstica, a Lei Maria da Penha. A exibição é a partir das 19h e a entrada é franca. Ouça os detalhes:

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.