MOVIMENTO SOLIDÁRIO Leilão virtual oferece produtos exclusivos para todo o público A renda dos itens arrematados será revertida para entidades beneficentes

3 JUL 2020 - 14h:30 Por Thais Cintra/CBN

O Juntos Somos Mais surgiu quando um grupo de arquitetos decidiu se unir para angariar fundos, alimentos e itens de higiene para pessoas em situação vulnerável. A iniciativa felizmente se espalhou de forma rápida pelo Brasil e hoje conta com mais de 3800 arquitetos e designers envolvidos.

Há nove semanas o projeto vem recolhendo doações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, ainda mais acentuada com a pandemia de COVID-19. Os números são animadores. Só no mês de abril foram arrecadados em todo o país R$3.210.862 milhões, que foram usados para ajudar 270 mil pessoas em todas as regiões do Brasil.