EFEITO CORONA Leitos para tratamento de Covid-19 serão ampliados em MS Com a atualização, Estado passa a ter 1.405 leitos exclusivos para o combate ao novo coronavírus

14 ABR 2020 - 15h:54 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A lista completa dos leitos disponíveis para o tratamento específico de Covid-19 e para ampliação foi divulgada no Diário Oficial desta terça-feira (14).

Com a atualização, Mato Grosso do Sul passa a ter 1.405 leitos exclusivos para o combate a doença, um aumento de 36,3%.

Em Campo Grande há oito hospitais com leitos para o tratamento do novo coronavírus. No total, a Capital deve receber mais 310 leitos.

