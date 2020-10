PANTANAL MS Levantamento mostra que setembro teve redução de queimadas, mas acumulado do ano bate recorde Dados do Inpe mostram que no mês passado, o estado registrou 1.778 focos de incêndio no Pantanal e em 2019 2.087

1 OUT 2020 - 08h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

Levantamento mostra que setembro teve redução de queimadas, mas acumulado do ano bate recorde - Foto: Silvio Andrade/Portal MS Os focos de incêndio no Pantanal sul-mato-grossense tiveram redução de 14,8% no mês de setembro em um comparativo com o mesmo período de 2019. No mês passado foram registrados 1.778 focos e no ano anterior foram 2.087. Os dados são do programa de queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Científica). Dos focos registrados no mês de setembro deste ano, 32% aconteceram entre os dias 21 e 27. Em un balanço dos nove primeiros meses de 2020, os dados mostram que o Pantanal de Mato Grosso do Sul teve aumento de focos de incêndio. Em 2019 foram 4.929 focos e em 2020, o número subiu para 6.975. Ouça os detalhes: jpnews · Levantamento mostra que setembro teve redução de queimadas, mas acumulado do ano bateu recorde

