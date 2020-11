SAúDE Liberação de mosquitos com Wolbachia começa em dezembro Ação tem início em sete bairros de Campo Grande

27 NOV 2020 - 17h:44 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Os mosquitos Aedes egypti com a bactéria Wolbachia serão liberados no dia 10 de dezembro nos bairros Guanandi, Aero Rancho, Batistão, Centenário, Coophavilla II, Tijuca e Lageado. As liberações serão realizadas diariamente, durante 16 semanas.

