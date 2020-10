BRASÍLIA Líder do governo defende reformas para retomar economia Ricardo Barros destaca ainda que a pauta de privatizações terá inicio em fevereiro

26 OUT 2020 - 06h:03 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, defendeu, a aprovação das reformas Tributária e Administrativa do presidente Jair Bolsonaro para permitir, no cenário pós-pandemia, a retomada do desenvolvimento econômico, o aumento da competitividade da indústria nacional e a construção de um Estado mais leve e eficiente para os contribuintes. Ouça os detalhes: