FUTEBOL MS Líder e vice do Estadual entram em campo nesta quarta-feira Partidas abrem a 3ª rodada do campeonato

5 FEV 2020 - 07h:03 Por Isabelly Melo

Abrindo as disputas pela 3ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020, nesta quarta-feira (5), quatro jogos movimentam Mato Grosso do Sul.

Às 15h o Operário, vice-líder da competição, encara a Serc, na casa do adversário em Chapadão do Sul. No mesmo horário, mas no Estádio Aral Moreira, a equipe do Costa Rica recebe a Pontaporanense.

Mais tarde, às 20h15, no Estádio Morenão, o Comercial recebe o Maracaju. E para finalizar o dia, também às 20h15, o líder da competição e atual campeão estadual Águia Negra, encara o Aquidauanense, em casa, no Estádio Ninho da Águia.