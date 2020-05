POPULAÇÕES VULNERÁVEIS Primeiro caso de covid-19 entre indígenas preocupa liderança de aldeia em MS Cacique da Bororó, Gaudencio Benites, contou à CBN que desemprego entre indígenas aumentou e sem receber máscaras dos órgãos competentes, população está exposta ao vírus.

14 MAI 2020 - 15h:45 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso de covid-19 entre indígenas do estado. Da etnia guarani-kaiowá, a mulher de 35 anos que mora na aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, trabalha em um frigorífico da cidade.

A CBN Campo Grande conversou com o cacique da aldeia, Gaudencio Benites, que falou sobre as preocupações com a chegada da doença na população indígena. Segundo o cacique, o desemprego entre os indígenas da aldeia aumentou e, sem condições financeiras de comprar máscaras para se protegerem, muitos não usam o equipamento de proteção individual, recomendado para evitar a disseminação da doença. Os indígenas, ainda de acordo com o cacique, não estão recebendo máscaras dos órgãos competentes.

