BRASÍLIA Líderes articulam adiamento das eleições para 06 de dezembro Para o novo presidente do TSE, o ideal seria manter o calendário eleitoral

25 MAI 2020 - 06h:00 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Entre os líderes da Câmara, há quase unanimidade pela escolha do dia 6 de dezembro, mas ainda não há um acordo fechado. Os senadores também defendem essa data. O novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que a mudança da data das eleições municipais será combinada com o Congresso Nacional. Ouça os detalhes: