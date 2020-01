EDUCAÇÃO Lista para matrícula de alunos novos na Reme está disponível Pais devem procurar escola designada para assinarem o requerimento até o dia 17

14 JAN 2020 - 08h:54 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria de Educação divulgou nesta terça-feira (14), a lista para matrícula de alunos novos na Reme (Rede Municipal de Ensino). O resultado é referente as crianças contempladas com vagas para o ano de 2020 e pode ser conferido no site da Secretaria de Educação. Ouça os detalhes: