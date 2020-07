CONSUMO Litro da gasolina ficou R$0,22 centavos mais caro em junho na Capital Após altas consecutivas anunciadas pela Petrobras, próximas semanas seguirão tendência de aumentos

10 JUL 2020 - 15h:26 Por Marcus Moura/CBN

Com vários aumentos anunciados pela Petrobras em maio e junho, o preço médio da gasolina em Campo Grande teve alta de 5,7% em junho, segundo análise realizada pela CBN Campo Grande com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Na primeira semana do mês passado, a média encontrada foi de R$ 3,82, porém na última semana, o valor já estava em R$ 4,04. Confira: