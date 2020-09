CBN - RCN EM AÇÃO LIVE 2020 Live com ex-ministro da Agricultura debate o potencial do agro negócio pós pandemia Roberto Rodrigues participa do projeto CBN/RCN em Ação, palestra multiplataforma sobre o potencial de MS na agropecuária depois da crise

24 SET 2020 - 18h:08 Por Guilherme Filho/CBN

A retomada do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul no período de pós pandemia terá como principal protagonista o agronegócio. E, para debater esse assunto com representantes do setor e com a sociedade em geral, o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues participa, na próxima terça-feira (29) as 18h do projeto CBN/RCN em Ação – Live 2020.

A palestra, em ambiente virtual, será transmitida ao vivo pela CBN Campo Grande e pelas Rádios Cultura de Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba, pelo site JPNews.com.br, além das páginas virtuais de todos esses veículos e pela TVC HD Canal 13.1 de Três Lagoas, veículos do grupo RCN de Comunicação.

O ex-ministro deverá falar sobre o potencial do agronegócio no cenário da pós-pandemia, especialmente para Mato Grosso do Sul, abordando, por exemplo, os mercados que devem se abrir e as novas oportunidades para a produção de carne e grãos, além de outros produtos do campo. Roberto Rodrigues, como ministro da Agricultura foi um dos incentivadores da conquista, pelas empresas brasileiras, dos mercados internacionais de alimentos.

O projeto CBN/RCN em Ação – Live 2020, ganhou amplitude a partir do caráter omnichannel que passou a adotar nas palestras. Anteriormente presenciais, elas agora passaram a ser transmitidas ao vivo por rádio e tv, pela web e pelas redes sociais. As lives, como a do ministro Roberto Rodrigues, contam com a participação de convidados especial que debatem o tema logo depois da explanação, permitindo um aprofundamento das questões abordadas.

O grupo RCN de Comunicação, realizador do projeto, entende que a iniciativa resgata seu compromisso com a ampliação do debate de temas importantes para a informação e formação da sociedade, especialmente em tempos como o de agora que exigem dos diferentes setores muito mais competitividade. “É nossa contribuição no sentido de aprimorar a visão de futuro e o desenvolvimento das pessoas e das atividades essenciais ao nosso desenvolvimento”, como reafirma o diretor presidente do grupo, Rosário Congro Neto.