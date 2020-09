RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 Live com ex-ministro da agricultura é destaque no portal de notícias do Governo de MS Durante palestra, Roberto Rodrigues chamou o crescimento do Estado de algo “espantoso”

30 SET 2020 - 16h:46 Por Marcus Moura/CBN

A terceira live do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 ganhou destaque no portal de notícias do Governo do Estado nesta quarta-feira (30). O ex-ministro da Agricultura e embaixador especial da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) para o cooperativismo mundial, Roberto Rodrigues, abriu o debate chamando o crescimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul de “espantoso”.

O ex-ministro enalteceu o potencial produtivo do Estado, ressaltando a importância de bons nomes no Governo. “Mato Grosso do Sul é um Estado extraordinário, tenho alguns dados que mostram o que aconteceu com o Estado neste ano em relação ao ano passado: a produção de soja cresceu 58%; produção de açúcar, 207%; MS é o segundo maior produtor de carne bovina, 5º de soja, 4º de milho, 2º de produtos florestais e 4º de cana de açúcar. É um baita Estado, com um povo maravilhoso. Tenho um orgulho enorme de estar no Mato Grosso do Sul encontrando colegas que ajudam a formar um Estado maravilhoso no sindicalismo, no cooperativismo, na sociedade civil, nas universidades e um governo que tem um homem como o Eduardo Riedel, tem que ter orgulho mesmo do que está fazendo”, disse.

Eugênio Mussak

A próxima live acontecerá no dia no dia 20 de outubro (terça-feira), também às 18h, e terá como tema principal comportamento e importância da gestão das organizações do futuro, com professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugenio Mussak.

Formado em medicina, Mussak leciona há mais de 40 anos, tendo se especializado em educação corporativa. Na Rádio Estadão/ESPN, conduz um programa chamado "Papo de Lider Entrevista", no qual conduz entrevistas com executivos, empresários e personalidades que fazem a diferença.

Autor de cinco obras, entre elas: Gestão Humanista de Pessoas (2010) e Preciso Dizer o que Sinto (2010), ele também escreve a coluna “Para Pensar Bem", na Revista Vida Simples, da Editora Abril, onde fala sobre comportamentos e angústias humanas.