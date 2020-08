RCN E CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Live com Maílson da Nóbrega às 18h debate desafios da economia Recuperação do ritmo econômico, taxas de juros baixas e o avanço da reforma tributária no Congresso são pautas importantes, defende ex-ministro

25 AGO 2020 - 14h:38 Por Marcus Moura/CBN

Começa às 18h de hoje (25) a segunda palestra virtual do projeto RCN e CBN em Ação Live 2020 com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. A live será mediada pelo jornalista Ginez Cesar, editor e apresentador do programa CBN Campo Grande e poderá ser conferida ao vivo em 14 canais do Grupo RCN de Comunicação.

A pandemia impôs desafios para todos os seguimentos e setores da sociedade, mas como boas tradições devem ser mantidas, o grupo inovou ao desenvolver em Mato Grosso do Sul um evento omnichannel, transmitido ao vivo pelos canais do Grupo RCN de Comunicação: Cultura FM 106.5, TVC HD Canal 13.1, CBN 93.7 Campo Grande, e pelas redes sociais de todos estes veículos.

Além do ex-ministro, convidados e parceiros do Grupo RCN e Rádio CBN participam da Live e fazem perguntas diretamente ao palestrante. Nesta edição, participarão o presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito; o diretor regional do Senac, Vítor Mello; o diretor do Grupo Master, Luiz Antônio de Souza Campos; o presidente da OCB, Celso Régis; o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro; e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck.

Debate

Pelos cálculos dos cientistas, Campo Grande atingiu o pico da pandemia nesta terça-feira, o que pode indicar que estamos na metade do caminho para superar o surto do novo coronavírus. Sumidade na área econômica, Maílson trará reflexões sobre o atual momento e sobre quais decisões são fundamentais para recuperar a saúde econômica dos governos nas esferas municipais, estaduais e federal. A recuperação do ritmo econômico, taxas de juros baixas e o avanço da reforma tributária no Congresso são alguns dos principais pontos a serem debatidos daqui para frente.