CULTURA Live com profissionais do teatro está na 11ª edição Diretor artístico, Fernando Lopes, vai conversar com um dos fundadores do Circo Voador

9 JUL 2020 - 12h:56 Por Ingrid Rocha/CBN

A 11ª edição do “Teatro Brasileiro - Fora do Eixo” será nesta quinta-feira (09), com uma entrevista com um dos fundadores do Circo Voador, no Rio de Janeiro. O diretor artístico do Grupo Casa, Fernando Lopes Lima, lançou o projeto para estar próximo dos amigos que moram em outras regiões do Brasil e também trazer uma reflexão sobre o setor neste momento. Em entrevista à CBN Campo Grande, Fernando explicou que acredita que o setor vai conseguir passar pela pandemia e continuar levando emoções para as pessoas. Ouça os detalhes: