SUSTENTABILIDADE Live debate incentivos para energia solar Contra a taxação da energia solar, movimento nacional busca aprovação de projeto de Lei que normatiza e dá segurança ao setor

4 MAI 2020 - 12h:24 Por Ginez Cesar

A energia solar, há anos, é apontada por especialistas como uma alternativa limpa, mais barata e com alto potencial de reduzir custos para casas e empresas. Hoje à noite, às 19 horas (horário de brasília) uma live pelo Facebook e Youtube vai debater o assunto. Os debatedores da Live serão o presidente quem vai participar é Hewerton Martins, um dos líderes nacionais do movimento solar livre e presidente da Associação criada em âmbito nacional e também o deputado federal Beto Pereira (PSDB), autor de um projeto de lei sobre a energia solar no Brasil.

"Mais que criar uma lei normatizando o setor, nossa proposta é criar um marco para a energia solar no país, permitindo assim o desenvolvimento do setor e trazendo segurança jurídica para a atividade", disse Beto Pereira. Confira a entrevista com Beto Pereira e Hewerton Martins na rádio CBN.