ONLINE Live do Sebrae MS destaca Marketing e Vendas Digitais

Com a proposta de mostrar novas tendências do mercado para empreendedores, o Sebrae - MS realiza entre os dias 10 e 08 de outubro o “Sebrae Revolution MKT e Vendas”. O evento online será gratuito e vai contar com a participação do sócio-diretor da VTEX, Alfredo Soares, que é considerada a maior plataforma de e-commerce da América Latina, também participam Gabriel Junqueira, fundador do InfoVarejo, e Lucia Haracemiv, fundadora e CEO da DNA de Vendas, consultora especializada em aumento de produtividade em vendas.

No programa CBN Campo Grande nesta quinta-feira (10), o analista do Sebrae – MS, Leandro Passos, trouxe informações sobre a programação do “Sebrae Revolution MKT e Vendas” que vai trazer 13 palestrantes e quatro talks, além de outras ações que acontecerão em conjunto. A live inicia às 19h, horário de MS. Outras informações podem ser acessadas através do site: revolution.ms.sebrae.com.br. Confira a entrevista:

