CAMPO GRANDE Live "Mundial do Rock" será transmitida na próxima segunda Cinco bandas vão se apresentar e o público pode conferir no canal da Sectur

10 JUL 2020 - 06h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

Na próxima segunda-feira (13) será realizada a live “Dia Mundial do Rock”, em Campo Grande. O evento terá apresentação de cinco bandas e o público pode participar fazendo doações. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, os alimentos arrecadados serão distribuídos para os músicos de Campo Grande. O evento será transmitido no canal do Youtube da Sectur. Ouça os detalhes: