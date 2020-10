PRO DIA NASCER FELIZ Live Show comemora Dia do Idoso em MS O evento será transmitido no canal do Youtube da Fundação Manoel de Barros

1 OUT 2020 - 10h:47 Por Ingrid Rocha/CBN

O ator Arce Correia vai interpretar Maria Quitéria - Foto: Acervo/Arce Correia A Fundação Manoel de Barros realiza nesta quinta-feira (01) a Live Show “Pro Dia Nascer Feliz”, em comemoração ao Dia do Idoso. O ator Arce Correia vai interpretar Maria Quitéria e a apresentação será transmitida no canal do Youtube da fundação a partir das 19h (aberto ao público). Em entrevista à CBN Campo Grande, Arce contou sobre como será a live, falou sobre a data e situação do setor cultural. Confira a entrevista: jpnews · Live Show comemora Dia do Idoso em MS

