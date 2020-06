ECONOMIA ONLINE Live de educação financeira dá dicas sobre economia A transmissão será às 14h desta segunda-feira (29), horário de Mato Grosso do Sul

29 JUN 2020 - 13h:21 Por Redação/CBN

Olimpíada Brasileira de Educação Financeira: desafios e experiências”, será tema de uma live transmitida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), nesta segunda-feira (29). o projeto é coordenado pelo professor Emanoel Marcos Lima, representante da escola de Escola de Administração e Negócios (ESAN). Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, o docente trouxe informações sobre a transmissão que tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre planejamento financeiro e outros temas. A live será veiculada no canal do youtube pelo link. (http://LNK.UFMS.BR/WITTM). Confira a entrevista: