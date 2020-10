TRANSPORTE Live vai tratar da segurança pública na Rota Bioceânica Projeto "UEMS na Rota" vai debater cenário e perspectivas para o novo caminho

31 OUT 2020 - 11h:35 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

No dia 5 de novembro, às 19h30, o Projeto Institucional UEMS na Rota, em parceria com o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Segurança pública da UEMS (NUPESP)e o Curso de Pós-graduação em Segurança Pública e Fronteiras, promove a LIVE “Rota Bioceânica e a atuação dos Órgãos de Segurança Pública em Mato Grosso do Sul: cenários e perspectivas”.

A transmissão será via Youtube, no canal Wander Aguiar, tendo os professores da UEMS, Wander como mediador e Rogério Turella como debatedor, além de contar com a participação do Coronel Marcos Paulo Gimenez (Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de MS), de Marcelo Vargas Lopes (Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de MS), de Fabrício Martins Rocha (Delegado Regional Executivo da Polícia Federal em MS), e de Luiz Alexandre Gomes da Silva (Superintendente de Polícia Rodoviária Federal em MS), representantes da Segurança Pública.

De acordo com o professor e procurador-jurício da UEMS, Rogério Turella, a Rota Bioceânica terá influência em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. "O Projeto já é uma realidade. Assim, todos nós, pesquisadores e docentes envolvidos, estamos focados em estudos, aprimoramentos e aperfeiçoamento de processos. Neste sentido, a questão da Segurança Pública é fundamental. Sabemos que, com o avanço das Tecnologias, do Turismo, do Agronegócio, do Comércio com a Rota Bioceânica, também surgem os crimes transfronteiriços", afirma Turella. Segundo ele, nesse cenário, práticas como descaminho, o tráfico de drogas, contrabando e tráfico de pessoas podem surgir. "Frente a isso, a nossa LIVE irá discutir especificamente a Rota Bioceânica e a atuação dos órgãos de segurança pública do MS diante destas perspectivas", destaca o debatedor do evento.

Para o mediador do evento, prof. Dr. Wander Aguiar, a LIVE consolida as parcerias entre a Universidade e outros órgãos e corporações atuantes na segurança pública do MS, em especial, daquelas atuantes na área de fronteira de nosso Estado que, por intermédio do Conselho Institucional de Segurança de Dourados, nos permitiu agregar novos integrantesl além das instituições supracitadas, convidadas na LIVE, ainda agrega entidades do município de Dourados, como a Delegacia da Receita Federal, Guarda Municipal, Ministério Público Estadual e 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Wander finaliza afirmando que "está escopo reside justamente no empreendimento de esforços para, por meio do ensino e da pesquisa, promover a interação destas entidades, como também realizar, no ambiente acadêmico, o estudo e a análise de questões relevantes sobre o tema. Será uma debate de grande relevância."