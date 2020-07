SOBREVIVENDO Conheça algumas iniciativas culturais de MS durante pandemia Setor foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus

31 JUL 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, a agência cultural Árvore-ser está desde o início da pandemia buscando formas de continuar produzindo conteúdo. Utilizando a internet, a agência já realizou lives com shows de diversos artistas do estado. Além disso, a agência começou a fazer parte de uma plataforma para financiamento coletivo. Segundo um dos fundadores da Árvore-ser, Ályson Ladislau, a pandemia do novo coronavírus fez com que projetos fossem acelerados.

O cantor e compositor Jimmy Andrews disse que no início da pandemia a ficha demorou a cair, mas que tem aproveitado o tempo para compor e realizar lives. O próximo projeto é lançar o seu novo trabalho em um show transmitido pela internet.

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou em abril o MS Cultura Presente, que visa dar auxílio aos artistas durante a pandemia. Na esfera federal, foi aprovado em junho a Lei Aldir Blanc, que também pretende auxiliar os profissionais do setor neste momento. Ouça os detalhes na reportagem: