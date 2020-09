AACC - MS Lives sobre câncer infantil marcam campanha Setembro Dourado Palestrantes e especialistas irão compartilhar conhecimento sobre o assunto nas redes sociais

14 SET 2020 - 13h:20 Por Thais Cintra/ CBN

Para conscientizar a população sobre o câncer infanto-juvenil, a campanha Setembro Dourado iniciou com ações em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul o movimento aborda o tema com programação especial em parceria com a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), o Centro de Tratamento de Oncologia Infantil (CETOHI).

As lives ocorrem entre os dias 14 e 17 de setembro, além da participação de especialistas da área. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, a gestora de convênios da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, Regina Filipini, falou que é importante os pais ficarem atentos aos sintomas do câncer infantil, que na maioria das vezes passam despercebidos.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença representa a primeira causa de morte em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Estima-se que para cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 8.460 novos casos de câncer infanto-juvenis. Ainda segundo Regina, as lives são importantes para oferecer orientação e suporte tanto para pacientes como aos familiares. A transmissão será pelo Instagram @aacc_ms, no horário de Mato Grosso do Sul. Confira:

Confira a programação:



14/09 - 16h

O que é o Setembro Dourado?

mediação: Regina Filipini (AACC/MS)

convidado: Rilder Campos (presidente da CONIACC - Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer)



15/09 - 16h

O trabalho voluntário e sua missão

mediação: Maria Lúcia Smaniotto (AACC/MS)

convidada: Silvia Naccache (consultora e voluntária - SP)



16/09 - 15h30

A importância do diagnóstico precoce no tratamento de câncer infantojuvenil

mediação: Regina Filipini (AACC/MS)

convidado: dr. Marcelo dos Santos Souza (oncologista pediátrico responsável pelo CETOHI - MS)



17/09 - 16h

Cuidados com os assistidos durante a pandemia

mediação: Rosângela Machado (AACC/MS)

convidadas: Eva Nantes, Daniela Torres e Katiane Fonseca (Casa de Apoio AACC/MS)