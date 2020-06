EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO Living Lab faz 4 anos e traz inovação para MS Aniversário será marcado com eventos de tecnologia e inovação e contará com nomes importantes do cenário nacional

1 JUN 2020 - 11h:21 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O Living Lab MS está completando 4 anos no próximo dia 3 de junho. O Lab é um projeto colaborativo iniciado pelo Sebrae-MS, em parceria com 42 instituições públicas e privadas que tem como objetivo desenvolver ideias inovadoras e startups no Mato Grosso do Sul. Para marcar a data foi preparada uma programação especial com eventos virtuais.

No dia 03 de junho às 16h, acontece o Webinar: "Inovação e cenários para o desenvolvimento da sociedade" com a Diretora do Sebrae MS, Maristela de Oliveira França e os convidados Allan Costa e Heloisa Menezes, que irão trazer insights do que foi visto no evento internacional da OUTTHINKER "Reimagine the future". Para mais detalhes desse e outros três eventos é só acessar livinglabms.com.br. Confira a entrevista com Leandra Costa, gerente do Living Lab.