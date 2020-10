POMPILHO E OUTRAS ESTÓRIAS Livro traz histórias de antes da criação de MS Lançamento será na próxima semana em formato drive-in

15 OUT 2020 - 11h:04 Por Ingrid Rocha/CBN

O ex-deputado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas e escritor Ruben Figueiró lança na próxima terça-feira (20) o livro “Pompilho e outras Estórias”. O evento será realizado no Autocine da UFMS, em formato drive-in, a partir das 19h30. A obra é dividida em duas partes, segundo o presidente da Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Valmir Batista Corrêa. “Na primeira delas, Figueiró publica treze crônicas sobre costumes e política, centradas na figura fictícia de Pompilho, um velho gaúcho radicado no Sul do antigo Mato Grosso. Na segunda parte, surgem outras histórias que abrangem a trajetória política do autor, bem como suas impressões sobre os momentos que viveu em suas lides públicas, a partir de 1954.”, explicou o historiador.

No novo trabalho de Figueró é possível saber mais sobre a realidade do estado antes da divisão, de acordo com o jornalista Dante Filho. "Os leitores de um modo geral – e também os especialistas de nossa vida política – terão neste livro um documento expressivo para conhecer recortes de nossa realidade condensados num volume cujo valor é inestimável para o público de todas as gerações", destacou Dante.