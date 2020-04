VIVA CASA CBN Lojistas de decoração fazem atividades remotas para respeitar isolamento Viva Casa trouxe ainda dicas práticas para facilitar os afazeres domésticos

4 ABR 2020 - 09h:10 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

O comércio de arquitetura de interiores e decoração é todo organizado pelo relacionamento, entender e estar próximo do cliente sempre foram atributos valorizados. Agora os lojistas estão precisando repensar e reinventar a relação. A jornalista, Luciane Mamoré entrevistou para o Viva Casa os empresários Adilson Puertes e Nestor Neto que contaram um pouco da mudança de hábitos e comportamento em tempos de pandemia.

No programa teve também entrevista com a designer de interiores e personal organizer Rafaella Vasconcelos que contou como organizar a rotina para não enlouquecer com os afazeres domésticos. Confira: