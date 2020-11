ASSEMBLEIA Longen pede Refis mais amplo e incentivos a energia solar Pedido foi durante reunião entre entidades, governo e legisladores

21 NOV 2020 - 08h:24 Por Marcus Moura

Durante reunião entre entidades, governo e legisladores, realizada na quinta-feira pelo presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Paulo Corrêa (PSDB), o presidente da Fiems (Federação das Indústrias de MS), Sérgio Longen, pediu mais incentivos a energia solar e um Refis mais amplo.

“Trouxemos algumas propostas para a Assembleia Legislativa, uma delas é o um Refis que contemple de 2019 até meados de 2020. São necessárias também ações que impactem no Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação [ITCD], para que a gente tenha condições mais claras de pagamentos, Refis de Fundersul também, e um novo FAI para as empresas que não conseguiram cumprir o termo de acordo em razão da pandemia; além de ações que envolvam a geração de energia fotovoltaica com aplicação dos investimentos no setor privado, com o apoio do governo no que tange a benefício fiscal, e investimentos de energia mais baratas para Mato Grosso do Sul. Contamos com a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, pois irão trazer ações efetivas para a retomada econômica no ano de 2020”, ressaltou.

Também participaram do encontro Jaime Verruck, secretário de Desenvolvimento Econômico, e Eduardo Riedel, secretário de Governo.