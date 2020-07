OPINIÃO CBN Lotação da Santa Casa é efeito colateral da gestão municipal Hospital anunciou que não tem mais vagas de UTI e que pacientes estão sendo mantidos vivos com respiradores manuais

28 JUL 2020 - 12h:18 Por Ginez Cesar/Ingrid Rocha

A Santa Casa de Campo Grande, que é referência em atendimento de alta complexidade, como casos graves de neurologia e ortopedia, anunciou que o hospital não tem mais leitos de de UTI disponíveis e que quase 3.000 pacientes foram encaminhados pela central de regulação da prefeitura de Campo Grande apenas no mês de julho. Segundo a direção do hospital, o município tem plena ciência do que está acontecendo, inclusive há pacientes que estão sendo mantidos com respiradores manuais enquanto não se libera leitos de UTI.