SAÚDE Lote da vacina contra a covid-19 chega na próxima semana em MS Teste em voluntários deve começar até o dia 24 de outubro, segundo Secretaria de Saúde

16 OUT 2020 - 11h:29 Por Ingrid Rocha/CBN

O lote com doses da vacina contra a covid-19 está previsto para chegar na próxima segunda-feira (19), em Campo Grande. O teste nos voluntários deve começar até o dia 24 de agosto, segundo a Secretaria de Saúde. Nesta fase, os voluntários recebem duas doses, tendo intervalo de 14 dias entre elas. Mil voluntários devem participar da pesquisa, de acordo com a pesquisadora Ana Lúcia Lyrio. Os voluntários devem ser da área da saúde, ter entre 18 e 59 anos e 11 meses e não ter nenhuma comorbidade. O secretário de Saúde, Geraldo Resende, disse acreditar que esta vacina (Coronavac) é a mais avançada entre todas as outras. Ouça os detalhes: