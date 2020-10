CBN FESTAS E EVENTOS Luiza Tomé estreia comédia Louca por Homem na capital Com participação especial do maestro Miguel Briamonte e direção de Rogério Fabiano

31 OUT 2020 - 10h:36 Por Gabi Couto/CBN

No dia 07 de novembro, Campo Grande receberá uma das peças teatrais que vem fazendo mais sucesso pelo Brasil: Louca Por Homem, estrelando a atriz Luiza Tomé. O apresentador José Marques do CBN Festas e Eventos teve o prazer de entrevistá-la durante sua pausa entre um ensaio e outro para saber um pouco mais sobre sua vida, que tem em seu currículo mais de 30 novelas. Simpática, Luiza conta como surgiu o interesse pela carreira artística, os desafios e claro, dá uma palinha sobre a peça que irá apresentar em Campo Grande a convite do Pedro Silva Promoções , no Palácio Popular da Cultura, dia 07 de novembro com toda biossegurança . Confira: