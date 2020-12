NOVIDADE Áquario do Pantanal vai receber luzes e mensagens de esperança Anos após início da construção, obra vira "cartão postal" de Natal em meio à segunda onda da pandemia

8 DEZ 2020 - 11h:18 Por Thais Cintra/ CBN

Com mensagens acompanhadas de trilha sonora, o Aquário do Pantanal vai receber iluminação de Natal a partir da próxima sexta-feira (11). Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a ideia é levar as mensagens de fim de ano obedecendo os protocolos de segurança. As projeções serão realizadas entre 19h e 21h30 dos dois próximos finais de semana: 11, 12 e 13 de dezembro, e 18, 19 e 20 de dezembro, no Parque das Nações Indígenas.

É importante ressaltar que o governo do Estado divulgou recentemente um calendário de obras para dar continuidade na reforma do Aquário do Pantanal. Desta vez o foco será no Centro de Pesquisa que vai contar com 32 tanques de ictiofauna pantaneira (peixes e répteis), e mais de 4,5 milhões de litros de água, com um sistema que simulará as condições de habitat dos animais.

A obra iniciou em 2011, e de lá para cá, diversos contratos licitatórios foram estabelecidos. Num balanço parcial de investimentos, mais de R$200 milhões já foram aplicados na reforma do complexo, que conta com tanques impermeabilizados, cobertura metálica, cenografia e revestimento externo. Ainda segundo o governo, nos dias 24 e 25 de dezembro, as mensagens natalinas serão repetidas junto à iluminação especial.