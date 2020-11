VIVA CASA CBN Madeira transformadas em peças únicas de design A designer Renata Tavares ressignifica troncos, muitas vezes caídos na natureza, em peças de uso e decoração

14 NOV 2020 - 11h:45 Por Marcus Moura/CBN

A transformação de troncos de árvores de madeira de lei é a base do trabalho desenvolvido pela designer Renata Tavares que comanda o atelier com o próprio nome em parceria com o sócio Douglas Tobias. A produção de linhas inteiras tem a visão de valorizar o formato original da madeira dando acabamento superior e individual a cada uma delas.

A dupla foi recebida pela jornalista Luciane Mamoré no viva Casa CBN, de 14 de novembro falando sobre o processo de produção, a busca pela melhor madeira para trabalhar e como fizeram para transformar a própria empresa no momento de pandemia. Confira: