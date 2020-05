GERAL Mães menores de 18 anos passam a ter direito ao Auxílio Emergencial O presidente da Jair Bolsonaro vetou o recebimento a diversas categorias profissionais

18 MAI 2020 - 13h:00 Por Marcus Moura/CBN

As mães menores de 18 anos poderão receber os R$ 600 reais do Auxílio Emergencial. A expansão do benefício esta prevista no projeto de autoria do senador Randolfe Rodrigues. O presidente Jair Bolsonaro vetou a ampliação dos beneficiários do auxílio para dezenas de categorias profissionais. Confira: