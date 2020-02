BRASÍLIA Maia afirma que Câmara deve votar Fundeb até março Relatora da PEC propõe maior participação do governo federal no fundo

18 FEV 2020 - 07h:32 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende votar em março no Plenário a PEC do Fundeb. De acordo com Maia, a ideia é que a comissão especial aprove o texto antes do Carnaval.